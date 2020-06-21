Появилось видео нападения подростков на уличных музыкантов в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня. Толпа подростков напала на уличных музыкантов в Петербурге. Семейная пара исполняла песни у станции метро «Рыбацкое». Начало конфликта попало на видео. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 20 июня. В полицию поступил сигнал о массовой драке у метро «Рыбацкое». Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что неизвестные хулиганы набросились с кулаками на 30-летнюю женщину и ее 29-летнего супруга, которые пели под гитару возле входа в подземку.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места массовой драки.

Конфликт вспыхнул из-за того, что компании из пяти подростов не понравился репертуар музыкантов. Один из молодых людей подошел к исполнителям и нелестно отозвался об их творчестве, после чего нанес удар музыканту. Началась потасовка. Прохожим пришлось разнимать драчунов.

Потерпевших передали врачам скорой. Позже они рассказали, что хулиганами были подростки в возрасте от 14 до 16 лет. У одного из них были набиты татуировки в районе предплечья. В настоящее время правоохранители разыскивают нападавших.