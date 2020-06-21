Атаман Калинин: «У партии «Яблоко» нет будущего в Ленинградской области»

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с первым кандидатом на пост губернатора Ленинградской области Александром Калининым.

— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на эту должность?

— Выдвинуться кандидатом в губернаторы Ленинградской области предложила мне Партия социальной защиты. С Партией соцзащиты у нас схожие позиции. Мы тоже выступаем за социально ориентированную экономику. По действующему законодательству являться кандидатом на должность губернатора может гражданин, выдвинутый зарегистрированной политической партией, поэтому приняли предложение. Ленинградская область — это моя малая родина. Я на ленинградской земле родился, здесь получал образование и работал, занимал руководящие должности более 20 лет, был опыт и депутатской работы во Всеволожском районе. Поэтому о Ленинградской области я знаю много.

Не буду претендовать на истину в последней инстанции и некорректно говорить, что я знаю обо всех проблемах региона, знаком со многими. В первую очередь это социальные проблемы. Учитывая, что наше государство является не унитарным, а федеративным и каждый субъект имеет право определять часть экономической политики, необходимо проводить более социально ориентированную экономику. Сегодняшняя ситуация в области не может нас устроить. Например, пенсии в области существенно меньше, чем в Санкт-Петербурге. При этом уже в течение десятилетий квартплата в Ленинградской области значительно выше, чем в Санкт-Петербурге. Это большая несправедливость, и нужно принимать меры.



— Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру вашего соперника, действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, но указал на несколько болевых точек региона. Это мусорная реформа, инфраструктура в густонаселенных районах, граничащих с Санкт-Петербургом, и дольщики. Есть ли у вас какие-то идеи для решения этих проблем?

— Мусорная проблема не нова, ситуация развивалась несколько десятилетий. Мы хорошо знаем ее. Приходилось сталкиваться и с Волховским полигоном, и Всеволожским, мусорной свалкой под Лемболово. Наше государство пытается идти по пути мусоросжигательных заводов, но это спорный путь. В нашем регионе существовали два мусороперерабатывающих завода, один в Петербурге — МППО №1 и один в Янино — МППО №2. Последний еще работает, но не справляется с существующими объемами. Мы считаем, что нужно возвращаться к переработке мусора, а не сжиганию. Она безопаснее для окружающей среды и позволяет производить энергетическое сырье для ТЭЦ. Это один из векторов моей программы. Если говорить о многоквартирных домах, которые в последние годы строятся все активнее, а инфраструктура таких районов далека от комфорта, то это тоже больная тема для области. Эти районы плохо снабжены социальными объектами.

Я не могу согласиться в этом вопросе с позицией действующего губернатора. Власть пытается переложить эти проблемы на плечи жителей таких районов. Якобы они сами виноваты и должны были все понимать, когда покупали квартиры. Я не согласен с этим категорически. Гражданин покупает жилье исходя из цены, доступности и качества, а инфраструктуру обязаны обеспечить органы власти. Потому что граждане платят налоги, которые должны идти как раз на социальные объекты — образовательные учреждения и учреждения здравоохранения. Сады и школы у нас являются зоной ответственности органов местного самоуправления, но региональные власти должны лучше контролировать их работу и увеличить финансирование. Сейчас 2/3 бюджета муниципальных образований идут на собственное содержание, а треть тратится на проведение праздничных мероприятий и выпуск муниципальных газет. При увеличении финансирования и расширении полномочий эти органы власти начнут работать на пользу населения.



— Обманутые дольщики и вообще люди, недовольные действиями власти, часто становятся инструментом, в том числе и в руках у оппозиции, которая подогревает протестные настроения. Что вы можете ей противопоставить?

— Мотивация у людей простая — добиться справедливости. Ответственность за протесты лежит и на власти, и на тех силах, которые такие очаги создают. Например, партия «Яблоко». И если в Петербурге каких-то успехов им удалось добиться, то в Ленинградской области у них нулевой рейтинг и нет будущего. Повестка, которую они предлагают, далека от реальности региона. Населению области ближе повестка социально ориентированных партий, а не либеральных. И наша задача — им эту повестку предложить, увеличить активность в работе с населением, сотрудничать с политическими силами с похожими взглядами. А те представители партии «Яблоко», которым все же удалось войти в органы местного самоуправления, оказались совершенно беспомощны в созидательном плане, на уровне ежедневной рутинной работы. Ломать не строить, конечно же. Например, Борис Вишневский, махровый «яблочник», способен действовать только в оппозиции, в протестном движении, а в реальной его работе я не вижу никаких созидательных успехов.



— Назовите пять ключевых моментов вашей предвыборной программы.

— Первое — это социальные вопросы, второе — реорганизация местного самоуправления, третье — налаживание обратной связи и защита прав граждан, четвертое — развитие не только сельского хозяйства, хоть мы и поддерживаем в этом вопросе действующую власть, но и промышленности, например отечественного автомобилестроения и добычи ископаемых, которыми богата область, а пятое — это туризм.