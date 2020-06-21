Беглов поздравил медицинское сообщество Петербурга с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 21 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов от имени властей и местных жителей поздравил медработников города с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил, что Северная столица сыграла важную роль в становлении и развитии отечественного здравоохранения.

Беглов напомнил, что именно в Петербурге были созданы первые в стране детская больница и поликлиника. По его словам, сегодня городские медики с честью продолжают традиции своих предшественников.

«Самоотдача и профессионализм, жертвенность и милосердие — это те человеческие качества, которые мы в них так ценим», — подчеркнул губернатор.

Беглов также заявил, что разворачивающиеся в последние несколько месяцев события доказали, что для большинства петербургских врачей медицина является настоящим призванием.

«Тысячи жизней спасены в городских и федеральных стационарах, перепрофилированных и подготовленных в кратчайшие сроки для оказания специализированной помощи», — обратил внимание Беглов.

Он добавил, что на помощь медицинским работникам, когда того требовали обстоятельства, пришли студенты-медики. Они достойно справились со своей задачей. Губернатор уверен, что городское здравоохранение выдержало испытание и продолжает сдерживать опасную инфекцию.