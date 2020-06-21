В Петербурге за сутки выявили еще 229 случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 21 июня. Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 229 жителей Петербурга. Об этом сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что новые случаи коронавирусной инфекции также были выявлены в Ленинградской области — 52. По данным на 20 июня, в городе были обследованы на вирус более 19 тысяч человек.

В Петербурге успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 498 пациентов, в Ленобласти поправились 45 горожан.

Всего за истекшие 24 часа в РФ были выявлены 7728 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. С начала пандемии число случаев инфицирования достигло 584 680. Жертвами инфекции стали 8111 пациентов, успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 339 711 человек.