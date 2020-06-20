В Петербурге участки для голосования 1 июля обеспечены всем необходимым

Санкт-Петербург, 20 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городские избирательные участки обеспечены всем необходимым для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

По словам Беглова, на избирательных участках всем горожанам будут выданы защитные маски, перчатки, а также персональные ручки для голосования. Кроме того, на местах будет соблюдена безопасная дистанция, организованы охрана и дежурство карет скорой помощи.

«В Невском районе осмотрел один из избирательных участков. Хочу отметить, что работа проделана большая горизбиркомом, безусловно, конечно, и главой района. Избирательная комиссия обеспечена всем необходимым», — сообщил Беглов.

Беглов рассказал, что в течение следующей недели намерен проинспектировать еще несколько избирательных участков в других районах города и проверить их готовность к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля.