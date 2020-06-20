Беглов поздравил медиков Петербурга с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 20 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил медиков с профессиональным праздником. Градоначальник назвал врачей, фельдшеров и других медработников представителями благородной профессии.

В поздравительном видеообращении губернатор отметил, что медики самоотверженно становятся на пути болезни, оберегая жителей города. Он подчеркнул, что большинство медицинских работников встретят профессиональный праздник на работе.

«Многие из вас сегодня работают в красной зоне, где ведут настоящую борьбу с вирусом», — отметил Беглов.

Градоначальник напомнил, что в этом году власти учредили к празднику знак отличия «За доблесть в спасении», который уже был вручен некоторым медикам города. Беглов отметил, что будут вручены и другие награды, но самое главное — это тысячи спасенных жизней. Губернатор пожелал медикам сил, благополучия и здоровья.