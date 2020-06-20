Жители Петербурга поблагодарили Беглова за открытие двух новых школ

Санкт-Петербург, 20 июня. Жители Невского района Северной столицы поблагодарили губернатора Александра Беглова за открытие двух новых школ, которые начнут принимать учеников с 1 сентября.

Одна из жительниц Петербурга заявила, что новое учебное заведение существенно облегчит жизнь местных жителей. Александр Беглов отметил, что, несмотря на то, что город испытывает небольшие трудности с финансированием из-за пандемии, строительство новых объектов не прекращается.

«Но мы в 2021 и 2022 годах социальные программы (строительство школ и детских садов) не сняли», — заявил Беглов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Александр Беглов проверил меры безопасности против коронавируса на городских участках для голосования по поправкам в конституцию. В Северной столице создано 1899 избирательных участков.