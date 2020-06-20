Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов проверил безопасность участков для голосования в Петербурге

553
0 Оставить комментарий

Беглов проверил безопасность участков для голосования в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил меры безопасности против коронавируса на городских участках для голосования по поправкам в конституцию.

Градоначальник проверил готовность участков к избирательному процессу, а также узнал, какие меры были приняты, чтобы исключить вероятность распространения опасной инфекции во время голосования. В помещениях нанесена разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, а все наблюдатели будут одеты в специальные защитные костюмы.

Напомним, что в Северной столице создано 1899 избирательных участков, на которых горожане будут голосовать за внесение изменений в Конституцию РФ. Предлагаемые поправки направлены на защиту интересов государства в целом и каждого гражданина в отдельности.

Беглов проверил безопасность участков для голосования в Петербурге

Новости партнеров

Источник: «Невские новости»
Новости партнеров