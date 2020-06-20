Около 2,5 млн петербуржцев предпочли самоизолироваться на даче

Санкт-Петербург, 20 июня. Около 2,5 миллиона петербуржцев за несколько месяцев уехали на самоизоляцию на дачу. Выехать за город жителей подтолкнула неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Об этом свидетельствуют данные Смольного.

Горожане предпочли спасаться от коронавируса на дачах. В конце апреля текущего года вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов посоветовал петербуржцам выезжать на дачные участки Ленинградской области для самоизоляции, чтобы уберечь себя от опасной инфекции.

Для этих целей власти не стали вводить ограничений по передвижению между регионами. В своем обращении Кириллов отмечал, что времяпрепровождение на свежем воздухе благоприятно сказывается на здоровье и улучшает самочувствие. Он напомнил, что во время пребывания на даче следует строго придерживаться рекомендаций ВОЗ.