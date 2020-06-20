В Петербурге за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

Санкт-Петербург, 20 июня. Врачи за прошедшие сутки выявили 232 новых случая коронавируса у жителей Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи опасной инфекции также были отмечены в Ленинградской области — 54. Отмечается, что в Северной столице коронавирусную инфекцию успешно побороли 794 пациента, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В оперштабе также рассказали, что за минувшие сутки 22 900 человек в городе прошли обследование на COVID-19. Под наблюдением медиков находятся 2809 человек.

Всего за истекшие 24 часа в РФ выявлено 7889 новых случаев опасной инфекции в 85 регионах страны. Отмечается, что 32,7% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвой опасного заболевания стал 161 пациент, успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений 10 186 человек.