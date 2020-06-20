Петербуржцев предупредили о ливнях с грозами и усилении ветра в субботу

Санкт-Петербург, 20 июня. Спасатели призывают горожан проявить внимательность и осторожность 20 июня из-за непогоды в Петербурге. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, а также сильные порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Скорость ветра в Северной столице будет достигать 15 метров в секунду. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют горожанам держаться на расстоянии от электропроводки, молниеотводов, водостоков с крыш и антенн. Кроме того, спасатели советуют выключить электроприборы во время грозы. Непогоду лучше переждать дома, передает «Петербургский дневник».

Если стихия застала вас на улице, то не следует подходить близко к рекламным щитам и домам с ветхой кровлей. Следует обходить стороной деревья, мосты, эстакады и линии электропередач. Автолюбителям лучше поставить машину в гараж.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно звонить в экстренные службы.