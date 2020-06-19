Метро Петербурга готово вернуться к обычному режиму работы

Санкт-Петербург, 19 июня. Метро Петербурга готово перейти к обычному режиму работы, сообщил начальник подземки Владимир Гарюгин.

В связи с небольшим пассажиропотоком и карантинными мерами метрополитен города работает до 22.00. Перейти на прежнее расписание можно, если Роспотребнадзор примет соответствующее решение.

По словам Гарюгина, все вестибюли уже открылись. Исключением является станция «Новокрестовская», где делают ремонт.

В одном вагоне в среднем ездит до 70 человек. Пассажиры стараются соблюдать социальную дистанцию при подъеме на эскалаторах и внутри вагона.