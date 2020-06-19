Несколько больниц Петербурга затопило во время сильного ливня

Санкт-Петербург, 19 июня. Боткинскую и Мариинскую больницы затопило в Петербурге во время сильного дождя. Вода не успевала уходить в ливневую канализацию.

Мощный ливень обрушился на Петербург вечером 18 июня. Как сообщили в комитете по здравоохранению, затопленные в Боткинской больнице помещения использовались только сотрудниками, никто не пострадал.

Откачивать воду приехали работники МЧС и бригада «Водоканала», пишут «Невские новости».

По данным коммунальщиков, вода стояла в подвальных помещениях Елизаветинской больнице. Последствия ливня по городу устраняли более 40 бригад.

Рекордное количество осадков выпало в Петербурге из-за аномальной жары, которая стояла днем в четверг. Как сообщили синоптики, вечером в пятницу возможна гроза и сильный дождь.