Беглов расширил компенсации медработникам с COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах для медиков, работающих с пациентами, у которых выявили коронавирус.

Компенсации составят от 300 тысяч рублей до одного миллиона. Выплаты полагаются медицинским работникам федеральных стационаров, водителям скорой помощи, если у них выявили COVID-19.

В случае заражения им выплатят 300 тысяч рублей, при инвалидности — 500 тыс рублей, случае смерти члены семьи могут получить 1 млн рублей. Власти Петербурга выделили 600 млн рублей на обеспечение компенсаций.

Решение о выплатах приняли в отношении 963 человек, в том числе по 9 погибшим медикам. Напомним, что в последние дни в Петербурге выявляют не более 230 новых случаев коронавируса. Ситуация постепенно нормализуется.

Ранее стало известно, сколько средств индивидуальной защиты нужно врачам Петербурга каждый день. Крупных запасов масок и защитных костюмов не было в городе. Поэтому в начале эпидемии медучреждения испытывали сложности из-за нехватки СИЗ.