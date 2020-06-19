В России увеличилось число смертей от ударов молнии

Санкт-Петербург, 19 июня. Глава пожарно-спасательной службы МО Агалатовское Кирилл Кириллов прокомментировал смерть семилетнего мальчика в Петербурге от удара молнии. По его словам, таких смертей в стране стало больше.

Трагический случай произошел 18 июня на берегу Финского залива. Мальчик оказался под зонтом, который «притянул» удар молнии.

По словам специалиста, раньше погибали люди, которые прятались под деревьями. Сейчас во время грозы умирают россияне, находящиеся под зонтом. Именно из-за металлической ручки, которая является проводником электрического разряда, гибнут люди.

Кириллов отметил, что каждый должен знать правила поведения во время грозы. Нужно срочно найти укрытие и избегать металлических предметов, пишет «Петербургский дневник».

Ранее дядя погибшего мальчика рассказал, как отец переживал смерть ребенка.