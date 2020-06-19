Дядя погибшего от удара молнии мальчика рассказал о трагедии под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 июня. Дядя семилетнего мальчика, погибшего от удара молнии в Петербурге, рассказал о трагедии.

По словам Сергея Татанова, отец, бабушка и двое мальчиков отдыхали на пляже в Ломоносове. Когда началась гроза, ребенок спрятался под зонтом, куда ударила молния.

От стихии пострадала бабушка и брат погибшего мальчика. Малыша доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации вместе с мамой. По словам Татанова, отец никак не может прийти в себя от испытанного шока.

Напомним, что инцидент произошел на берегу Финского залива вечером 18 июня. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего мальчика, он скончался, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что 19 июня в Петербурге стоит аномальная жара, во второй половине дня ожидается сильная гроза и ливень. Горожан просят быть осторожными.