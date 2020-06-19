Эксперт напомнил петербуржцам, что коронавирус никуда не исчез

Санкт-Петербург, 19 июня. Петербуржцам стоит продолжать вести себя ответственно и соблюдать меры профилактики коронавируса, даже несмотря на постепенное послабление ограничений, поскольку инфекция не исчезла. Об этом предупредил политолог Алексей Ломов.

По его словам, вирус никуда не пропал, а лишь затаился, поэтому людям нужно помнить об опасности заражения и вести себя сознательно.

«Надо продолжать соблюдать меры безопасности: обрабатывать руки, сохранять социальную дистанцию, носить маски в местах скопления людей. Это лежит в плоскости ответственности лично каждого человека. Что касается государства, то необходимо продолжать разъяснительную работу — объяснять гражданам, что нужно заботиться о своем здоровье», — сказал он в комментарии «Политэксперту».

Ломов также призвал петербуржцев «внимательно относиться к общим «тусовочным» мероприятиям» и не посещать их, если ощущается недомогание.

Эксперт напомнил, что ранее введенные ограничения были нацелены и на предотвращение распространения инфекции, и на помощь медикам. Они позволили сократить число пациентов с COVID-19, и сфера здравоохранения не оказалась перегруженной пациентами, что произошло в некоторых странах.

«Надо понимать, что такое режим самоизоляции. Мы давали и даем возможность врачам работать и обслуживать заболевших. Чтобы не было валового залпа, как это было в Америке и в Италии, когда врачи физически не справлялись с количеством больных и их потоком. Чтобы была возможность каждому получить необходимую медицинскую помощь. Я считаю, что Россия с этим справилась», — отметил политолог.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 228 жителей Петербурга. Город на Неве находится на третьей строчке в десятке регионов с наибольшим числом заболевших. Однако в последние дни наметился спад заболеваемости.