Синоптики ожидают новый температурный рекорд в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 июня. Жаркая погода стоит в Петербурге уже третий день подряд. Синоптики не исключают, что в пятницу будет обновлен температурный рекорд.

Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в Северной столице снова близка к рекордным значениям. Столбики термометров показывают в пределах 28-29 градусов тепла.

Температурный максимум зафиксировали в 1905 году, когда термометры показали 29,8 градусов тепла. Однако такая жаркая погода может привести к образованию дождевых облаков.

Вечером ожидается сильный дождь и усиление ветра. Накануне аномальная жара закончилась дождем, грозой и градом.