Коронавирус за сутки подтвердился у 228 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 19 июня. Коронавирус за сутки выявили у 228 жителей Петербурга, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Петербург пока находится на третьей строчке в десятке регионов с наибольшим числом заболевших. Однако за последние дни наметился спад заболеваемости.

Жаркая погода, предположительно, повлияла на прирост пациентов с COVID-19. По мнению экспертов, ультрафиолет значительно замедляет активность вируса. К тому же, летом у населения иммунитет значительно крепче, чем осенью и зимой.

По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, если соблюдать профилактические меры, то можно избежать второй волны коронавируса. Важно использовать средства защиты и регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты.