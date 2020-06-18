ФАН публикует фото с масштабной репетиции юбилейного парада Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Более сотни единиц военной техники и 4,5 тысячи военнослужащих прошли по Дворцовой площади в Петербурге в рамках репетиции парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участие в репетиции парада Победы приняли 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

В механизированной колонне по Дворцовой площади прошли 109 единиц военной техники.

Это были не только новейшие боевые машины, но и историческая техника. Среди них танк Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и другая техника.

Участники репетиции парада соблюдали противоэпидемиологические меры. Как сообщили в пресс-службе ЗВО, транспорт для перевозки личного состава дезинфицировали подразделения РХБ защиты, а сами участники находились под пристальным наблюдением военных медиков.