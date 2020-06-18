Ливень с градом накрыл Петербург после аномальной жары

Санкт-Петербург, 18 июня. Сильная жара в Петербурге в четверг закончилась ливнем. Водители на КАД пожаловались на реки воды.

Сообщения метеорологов о дожде оправдались. В некоторых районах Петербурга прошел ливень с градом. Огромные градины молотили по припаркованным на улице машинам.

На КАД сильно ухудшилась видимость во время движения. Водители ехали почти вслепую. Дождь прошел у дамбы, в Сестрорецке, Кронштадте, Петергофе.

Напомним, что днем 18 июня температура воздуха в Петербурге достигла отметки 32 градуса.