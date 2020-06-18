«Азбука вкуса» займет место «Стокманна» в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Магазин продовольственной сети «Азбука вкуса» откроется в «Невском центре» в Петербурге.

Договор был подписан на десять лет с возможностью продления аренды. «Азбука вкуса» займет 2,2 тыс. квадратных метров.

Директор сети в Петербурге Вадим Хомяков пояснил, что новый магазин будет современным. Горожане могут получить новый покупательский опыт.

Планируется, что точка откроется в ноябре, сейчас начинается подготовка торговой площади, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что ранее в ТК «Невский центр» находился «Стокманн». Компания планирует пересмотреть свою политику ритейла и размещать магазины в небольших помещениях, а также развивать онлайн-торговлю.