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Погода в Петербурге побила столетний рекорд

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Погода в Петербурге побила столетний рекорд

Санкт-Петербург,18 июня. Термометры в Петербурге показали рекордные значения, температура воздуха составила 32 градуса тепла.

18 июня стало самым жарким днем с начала лета. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», прежний рекорд был зафиксирован более ста лет назад.  Тогда воздух прогрелся до 31 градуса тепла.

Аномальное тепло накрыло Петербург. Накануне в городе столбики термометров поднялись до 29 градусов тепла. Следующая неделя будет такой же жаркой и солнечной.

Синоптики прогнозируют, что этим летом погода будет жаркой и прохладной. Температурные скачки ожидаются в течение июля и августа.

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