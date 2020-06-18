Иномарка сбила двух женщин и четверых детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Иномарка сбила двух женщин и четырех детей на «зебре» в Колпино, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу.

ДТП произошло утром 18 июня на Октябрьской улице. Водитель Volkswagen наехал на пешеходов. Пострадали женщины 1988 и 1989 года рождения и девочки четырех, пяти, семи и восьми лет.

Всех пострадавших срочно госпитализировали. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, дети — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло еще одно страшное ДТП, в котором погиб мужчина и двое подростков. А в Мурманской области бывшая чиновница отсудила крупную сумму у семьи мальчика, которого она сбила на своей иномарке.