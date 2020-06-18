Суд отменил оправдательный приговор фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Санкт-Петербург, 18 июня. Кассационный суд в Петербурге отменил оправдательный приговор фигурантам дела о гибели детей в карельском лагере.

Петрозаводский суд ранее оправдал Валерия Круподерщикова и Павла Ильина по обвинению в предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Трагедия произошла летом 2016 года, когда 47 детей отправились в поход на озеро в южной части Республики Карелия.

Несовершеннолетние и сопровождающие попали в шторм, погибли 14 детей. В походе на Сямозеро находился Круподерщиков, а второй инструктор Ильин в этот день в лагере отсутствовал.

Ранее сообщалось, что бывшую сотрудницу банка «БФГ-кредит» оставили под домашним арестом по уголовному делу о крупной растрате.