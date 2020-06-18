Цены на аренду дач резко выросли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 18 июня. Стоимость аренды дачи в Ленобласти выросла на 20 процентов по сравнению с ценами в 2019 году.

Эксперты рынка недвижимости заявляют, что более 80 процентов дач уже сданы в аренду. При этом к середине лета спрос на загородную недвижимость будет падать.

Что объясняется открытием курортов в Крыму и Краснодарском крае. Жители Петербурга отправятся в отпуск, поэтому владельцам дач придется снизить арендную ставку из-за уменьшения спроса.

Напомним, что с 21 июня на Кубани отменяют ограничительные меры. В Крыму самоизоляцию отменили с середины июня.