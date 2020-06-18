Стало известно, сколько масок и костюмов нужно медикам Петербурга в сутки

Санкт-Петербург, 18 июня. Глава организации «Врачи Петербурга» Генрих Софронов заявил, что медикам в сутки необходимо 250 тысяч масок и 40 тысяч защитных костюмов.

Доктор медицинских наук отметил, что никто не мог предусмотреть такой огромный расход средств защиты (СИЗ). До эпидемии коронавируса не было необходимости хранить столько масок.

В первый месяц эпидемии во всех странах началась нехватка СИЗ. Образовался большой дефицит, сказал врач. На эту ситуацию в РФ негативно повлияли закупочные процедуры для отчетности о трате бюджетных средств, пишет издание «Петербургский дневник».

Софронов подчеркнул, что и медикам было непросто. Они работали на износ, учились всему на ходу, старались оперативно реагировать на угрозу распространения COVID-19. Но сейчас ситуация нормализуется, прирост числа больных сокращается.