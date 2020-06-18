В правительстве Петербурга обсудили меры поддержки занятости в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 18 июня. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов встретился с председателем комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрием Чернейко.

Городской чиновник и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ обсудили ситуацию на рынке труда в Петербурге и меры поддержки занятости населения в условиях пандемии. В дополнение к принятым правительством страны выплатам максимального пособия гражданам, потерявшим работу после 1 марта, и доплат безработным на детей в размере 3000 рублей в Северной столице намерены расширить программы переподготовки и повышения квалификации.

Все образовательные программы, которые действовали ранее, перешли в онлайн и продолжали работать в период самоизоляции.

Планируется, что в городе станет больше участников общественных работ, а также будут созданы временные рабочие места за счет средств федерального и регионального бюджетов с возможным применением механизма софинансирования со стороны работодателей. Кроме того, рассматриваются и оплачиваемые стажировки для выпускников вузов и профучилищ, выплаты самозанятым в размере МРОТ и доплаты в размере 3000 рублей в месяц семьям с детьми.

Обсудили собравшиеся и законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. События последних месяцев показали, что такой формат востребован как сотрудниками, так и работодателями. Некоторые работодатели рассматривают вероятность продолжения работы в таком формате и после окончания пандемии.