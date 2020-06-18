Беглов рассказал о перепрофилировании петербургских больниц

Санкт-Петербург, 18 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город исчерпал возможности перепрофилирования больниц для лечения пациентов с коронавирусом.

Петербург пока остается на третьем месте в десятке регионов с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса. Однако ситуация в городе постепенно нормализуется.

За минувшие сутки в Петербурге выявили чуть больше двухсот пациентов с COVID-19. Для лечения таких пациентов были оборудованы несколько больниц.

В «Ленэкспо» разместили временный госпиталь, оборудовав палаты с санузлами и удобными койко-местами.

Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в некоторых больницах не хватает коек. Властям постоянно приходится решать вопрос с размещением больных.