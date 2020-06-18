Коронавирус за сутки выявили у 231 петербуржца

Санкт-Петербург, 18 июня. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 231 жителя Петербурга, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным на 18 июня, Петербург оказался на пятом месте по числу заболевших. Его обошли Москва, Московская область, ХМАО и Нижегородская область.

В целом ситуация с коронавирусом в городе постепенно нормализуется. Помогли самоизоляция для граждан и введенные властями ограничения.

Петербуржцы уже начали планировать летний отдых. Самым популярным направлением стал Крым. Полуостров принимает гостей с 1 июля.

Почти 40% россиян планируют не пользоваться общественным транспортом этим летом. К местам отдыха они поедут на личном автомобиле.