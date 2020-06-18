Более 20 тысяч человек за сутки сдали тест на коронавирус в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня. Тест на коронавирус за сутки в Петербурге сдали 23 137 человек, сообщили в региональном оперштабе по COVID-19.

Врачи наблюдают за 2850 пациентами, из них более 1940 человек контактные. В скорую помощь обратились 64 человека.

Петербург остается на третьем месте среди регионов с наибольшим количеством больных. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране более 50% заболевших не имеют симптомов.

При этом они могут передавать вирус окружающим. Именно поэтому важно носить перчатки и маску. Даже если инфекция не угрожает вашему здоровью, вы можете заразить человека с хроническим заболеванием. А у таких пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.