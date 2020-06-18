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Иностранец напоил и изнасиловал петербурженку на пляже

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Иностранец напоил и изнасиловал петербурженку на пляже

Санкт-Петербург, 18 июня. Иностранец изнасиловал женщину на пляже около кафе «Акватория» в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ранним утром 17 июня. Пострадала безработная женщина 1985 года рождения из Сестрорецка. Она распивала спиртные напитки в компании трех малознакомых мужчин.

Один из них 1997 года рождения надругался над женщиной. Полиция разыскивает уроженца Средней Азии, который был одет в голубые джинсы, черно-белую футболку. Подозреваемый брюнет и носит бороду.

Пострадавшая добавила, что приметы остальных злоумышленников она не запомнила. Полиция нашла на месте преступления пустые бутылки, две пары мужских трусов, биоматериалы. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, ведется расследование.

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