В Петербурге побит суточный рекорд температуры 1905 года

Санкт-Петербург, 17 июня. Показатели температуры в Петербурге превысили рекорд, установленный 115 лет назад. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Колесов рассказал, что в среду столбики термометров зафиксировали в Северной столице плюс 27,5 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда 1905 года.

По словам синоптика, во второй половине дня воздух в городе может прогреться еще сильнее. Повешению температуры будет способствовать низкая облачность.

Метеорологи прогнозируют, что в Петербурге с 17 по 19 июня дневная температура будет колебаться в пределах плюс 25-29 градусов, а 18 июня воздух в городе может прогреться до плюс 31 градуса.

Кроме того, в ближайшие дни жаркая погода может сопровождаться кратковременными дождями, местами ливнями и грозами.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве 17 июня побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что несмотря на рекорд, 17 июня нельзя считать самым жарким днем в Москве.