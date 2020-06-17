Мотопарад в честь Дня Победы пройдет 24 июня в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Мотопарад проведут 24 июня в честь Дня Победы в Петербурге. Организаторами мероприятия выступила ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга».

В сообщении отмечается, что мотоциклисты сформируют колонну в 9.00 на Стрелке Васильевского острова. Их маршрут будет проходить через Невский проспект, Садовую улицу, Троицкий мост и «Аврору». Железных коней украсят флагами Победы и Петербурга.

Президент ассоциации Григорий Путинцев отметил, что Петербург не зря называют мотоциклетной столицей России.

«Наши мотоциклисты – сплоченное, мобильное сообщество, всегда готовое помочь ближнему», — рассказал Путинцев.

Он отметил, что во время мотопарада будут соблюдены все необходимые эпидемиологические требования, передает «Петербургский дневник».