Премии до 150 тысяч рублей получили лучшие соцработники Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении правительственных премий лучшим работникам учреждений в сфере социального обслуживания. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.

Накануне в Северной столице прошел конкурс на звание лучшего работника учреждений в сфере социального обслуживания. Победителями в семи номинациях стали 27 человек, которые получили денежные средства в сумме от 50 до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что городское правительство расширило список людей, которые могут претендовать на компенсационные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Кроме врачей денежные выплаты смогут получить водители скорых и люди без медицинского образования.