Мужчина задержан за интимную связь с несовершеннолетней в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Жителя Челябинской области подозревают в половом сношении с несовершеннолетней девушкой в Петербурге. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По имеющееся информации, мужчина 1983 года рождение в период с июня по ноябрь 2019 в съемной петербургской квартире совершал половое сношение с девушкой 2004 года рождения.

Правоохранители задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 134 ч.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.