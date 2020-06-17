Полицейские раскрыли серию изнаилований четырехлетней давности

Санкт-Петербург, 17 июня. Правоохранители задержали подозреваемого в серии изнасилований и иных действий сексуального характера. Установить личность злоумышленника удалось лишь спустя четыре года после совершения им преступлений в нескольких регионах РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, насильник совершал изнасилования с 2016 года в разных областях России. Его жертвами стали жительницы Петербурга, Самары и Владимира. Личность преступника и его местонахождение не удавалось установить в течение четырех лет.

В 2020 году в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что все преступления были совершены одним лицом. Подозреваемым оказался пациент Свердловской областной психиатрической больницы. 16 июня мужчина был задержан и доставлен в Петербург.

В настоящее время правоохранители проводят работу по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.