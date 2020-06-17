Фестиваль выпускников «Алые паруса» проведут в онлайн-формате

Санкт-Петербург, 17 июня. Фестиваль выпускников «Алые паруса» проведут в этом году в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По его словам, ведомство провело масштабную работу по организации общероссийского мероприятия, посвященного выпускникам. Торжества состоятся 27 июня в онлайн-режиме на платформах Mail.ru и социальной сети «ВКонтакте».

«Онлайн-формат, когда мы в 12 часов дня по московскому времени проведем старт Общероссийского выпускного вечера, он будет проходить в течение всего дня. Завершится мероприятиями популярного фестиваля «Алые паруса», — рассказал Глушко.

Он также рассказал, что очные выпускные вечера состоятся в 12 регионах страны, 57 субъектов проведут торжества онлайн, оставшиеся выбрали очно-заочный формат.