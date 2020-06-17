Коронавирус за сутки выявили еще у 228 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 17 июня. Коронавирусную инфекцию за сутки выявили еще у 228 жителей Северной столицы. Общее число выявленных случаев в городе достигло 21 275. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В местном оперштабе уточнили, что за истекшие 24 часа на наличие опасной инфекции было обследовано 18 545 человек. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 2785 человек, из которых 49 — в обсерваторе, а 731 — на самоизоляции.

Отмечается, что за все время в Петербурге 10 687 человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, жертвами инфекции стали 727 пациентов.

Новые случаи опасной инфекции также были выявлены в Ленинградской области — 55. Так, число подтвержденных случаев в регионе выросло до 3751. Поправились 289 пациентов, 25 скончались.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровели 304 342 человека.