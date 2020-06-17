Экс-депутат ЗакСа Ватаняр Ягья скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Скончался старейший представитель депутатского корпуса Заксобрания Петербурга Ватаняр Ягья. Ему был 81 год. О его смерти Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров открыл сегодняшнее заседание парламента минутой молчания. Ватаняр Ягья был депутатом первых созывов Заксобрания Петербурга.

«Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству», — заявил Макаров.

Ягья с 1991 по 1996 год занимал пост советника мэра Северной столицы Анатолия Собчака. С 1994 года являлся депутатом Заксобрания I, II, III, IV созывов. В 2012 году стал ответственным секретарем спикера парламента города Вячеслава Макарова.

Кроме того, он активно занимался научной и преподавательской деятельностью. Являлся заведующим кафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ, имел звание профессора, доктора исторических наук.