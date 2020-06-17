В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

Санкт-Петербург, 17 июня. Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Петербурге. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась жительница Северной столицы 1978 года рождения. По ее словам, молодой человек 2002 года рождения надругался над ее несовершеннолетней дочерью.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 131 ч.3 п. «а» УК РФ. В настоящее время молодой человек помещен в изолятор временного содержания.