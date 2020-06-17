Кадры спасения утонувшей на Пулковском шоссе иномарки опубликовали в Сети

Санкт-Петербург, 17 июня. Сильные ливни застали врасплох петербургских водителей 16 июня. Непогода привела к тому, что один из автомобилей на Пулковском шоссе буквально ушел под воду. Очевидцы поделились кадрами утонувшего на дороге автомобиля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что на дороге в буквальном смысле утонул легковой Volkswagen. Автомобиль извлекли из западни, в которую он угодил.

Ранее представители МЧС предупредили жителей Северной столицы о жаркой среде. 17 июня в городе ожидаются грозы и порывистый ветер. Синоптики также отметили, что непогода будет до конца недели бушевать в Ленинградской области, где ожидаются сильные ливни и грозы. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 31 градуса.