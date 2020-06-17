Три незнакомца изнасиловали женщину в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. Женщину изнасиловали трое незнакомцев, с которыми она распивала алкогольные напитки в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, преступление произошло на Товарищеском проспекте в Невском районе города. С заявлением в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ее изнасиловали малознакомые мужчины, с которыми она распивала спиртное. Правоохранители задержали четырех подозреваемых.

Одного из них допросили в качестве свидетеля и отпустили. В настоящее время устанавливаются подробные причины и обстоятельства случившегося.