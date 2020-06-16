Специалисты ЛОЭСК вторые сутки не могут восстановить электроснабжение поселка Бугры

Санкт-Петербург, 16 июня. Специалисты предприятия «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» вторые сутки не могут восстановить электроснабжение в поселке Бугры. При этом представители предприятия не могут назвать точный срок завершения восстановительных работ.

В ночь на 15 июня произошла авария на электросетях в поселке Бугры. Жители поселка уже более суток остаются без электроснабжения. В поселок были доставлены дизель-генераторы, которые подают электроснабжение в ограниченном режиме, передает «НьюИнформ».

Заместитель генерального директора ЛОЭСК по корпоративному развитию и связям с общественностью Марина Грязнова отметила, что в настоящее время осуществляются восстановительные работы, однако точных сроков их завершения назвать не смогла.

«Мы так и не обнаружили повреждение, кабельная линия протяженностью порядка пяти километров. Проложен по сложной местности, залегание кабеля – более трех метров. С помощью электролаборатории очень сложно прослушивать. Сейчас основное – по временной схеме запитать всех потребителей», — пояснила она.

Грязнова также добавила, что в Буграх работают три оперативно-выездные бригады. Кроме того, были развернуты четыре электролаборатории и доставлены три мобильных генератора.