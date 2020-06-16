Волонтеры проведут автопробег в честь медработников в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Волонтеры проекта «Мы вместе» проведут 21 июня автопробег, приуроченный ко Дню медика в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Заместитель руководителя Центра городских волонтеров Северной столицы Дмитрий Антонов сообщил, что автомобили пройдут колонной по улицам города 21 июня, старт намечен на 12.00 от «Ленэкспо». Колонна, состоящая примерно из 25 автомобилей, проедет мимо четырех медицинских учреждений.

«У больниц колонна будет останавливаться, включать записи поздравлений от известных личностей и передавать подарки от партнеров акции», — рассказал он.

В акции примет участие большинство автоволонтеров, которые помогали развозить продукты. Простые горожане не смогут принять участие в пробеге из-за того, что количество автомобилей согласовано с ГИБДД.