Беглов объяснил, от чего зависит снятие ограничений по коронавирусу в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Темпы введения ослаблений ограничительных мер по коронавирусу зависят от дисциплинированности жителей Петербурга. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время посещения социальных объектов Центрального района города.

Беглов посетил многофункциональный центр на Невском проспекте. Градоначальник проверил соблюдение мер безопасности со стороны сотрудников и клиентов.

«Мы вели переговоры с представителями Роспотребнадзора. Они поставили условие – соблюдение соответствующего стандарта. Эти условия выполняются, МФЦ работают на самом высоком уровне», – сообщил Беглов.

Самыми задаваемыми стали вопросы о дальнейшем смягчении ограничительных мер, а также об открытии учреждений и организаций. Беглов подчеркнул, что власти вводят ослабления поэтапно, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, передает «Петербургский дневник».

«Это позволяет горожанам привыкнуть к дисциплине, которая необходима для дальнейшего снятия ограничений. Все зависит от нас, от нашей дисциплинированности, соблюдения стандартов безопасности», – объяснил губернатор.

Александр Беглов также побывал в детской поликлинике № 44 и заявил, что ее не будут закрывать из-за ремонта.