СК РФ возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в Пулково

Санкт-Петербург, 16 июня. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом говорится на сайте правоохранительного ведомства.

Отмечается, что Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Специалисты заявили, что ущерб от столкновения превысил один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что 14 июня в аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских лайнера. Один из самолетов зацепил крылом хвост другого воздушного судна во время выруливания на взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента никто не пострадал. Петербургская прокуратура инициировала проверку по факту случившегося, передает телеканал «360».

Отмечается, что один из самолетов должен был следовать в Калининград, а другой — в Иркутск.