Мотоциклист сбил пешехода и разбился насмерть на набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Мотоциклист на большой скорости вылетел на тротуар набережной Фонтанки и сбил пешехода. Момент аварии попал на видео, которое было опубликовано в Сети. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось днем на набережной реки Фонтанки у дома №134. Водитель мотоцикла 1972 года рождения не справился с управлением и на большой скорости выехал на тротуар, где сбил мужчину 1988 года рождения. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до прибытия врачей, пешехода в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в одно из медучреждений Северной столицы.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины аварии. По факту случившегося назначена проверка.