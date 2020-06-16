Статую Геракла после реставрации вернули в музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Отреставрированную статую Геракла вернули на лестницу Камероновой галереи музея-заповедника «Царское Село» в Петербурге. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Реставраторы в течение девяти месяцев очищали поверхность скульптуры от многочисленных атмосферных загрязнений, устраняли мелкие пробоины, вмятины и трещины. Восстановленный монумент покрыли патиной.

Отмечается, что это первые реставрационные работы с момента установки статуи, которая появилась в музее-заповеднике в 1947 году. Скульптура была отлита из бронзы Василием Можаевым по приказу императрицы Екатерины II в 1788 году.

Во время Великой Отечественной войны статую вывезли в Германию. Осенью 1947 года директору Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев Анатолию Михайловичу Кучумову удалось найти ее в Германии во дворе медеплавильного завода города Галле. Она чудом не ушла в переплавку.