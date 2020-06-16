Ученые спрогнозировали вторую волну коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Вторая волна коронавирусной инфекции может захлестнуть Северную столицу осенью. Жителей Петербурга призвали прививаться от гриппа и соблюдать осторожность. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

По словам Лиознова, рост числа случаев коронавируса может произойти уже осенью 2020 года. Он отметил, что в осенне-зимний период традиционно увеличивается количество пациентов с вирусными инфекциями, что может привести к осложнениям в вопросах диагностики коронавируса, передает «Петербургский дневник».

«Именно поэтому мы разрабатываем вакцины и ищем новые препараты противовирусные», – заявил он.

Он сообщил, что предстоящей осенью в РФ должна пройти масштабная вакцинация от гриппа. Эксперт подчеркнул, что она должна затронуть жителей всех возрастных групп, в том числе пенсионеров, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 234 жителей Петербурга. Общее число случаев коронавирусной инфекции в городе достигло 21 047.